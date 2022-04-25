Политика

Более 400 решений приняла Псковская гордума в 2021 году

Более 400 решений приняла Псковская городская Дума в 2021 году. Об этом говорится в отчете главы Пскова Елены Полонской о результатах деятельности за прошлый год, с которым она выступает перед депутатами гордумы на сессии 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Позади у нас с вами остался еще один 2021 год. За отчетный период Псковской городской Думой было проведено 15 заседаний, 3 заседания городской Думы прошло в дистанционной форме. По итогам работы городских депутатов было принято 402 решения», - отметила глава города.

Елена Полонская добавила, что в городской Думы провели 90 заседаний комитетов, на которых рассмотрели 568 вопросов.