Политика

Порядка 500 раз выезжали депутаты и глава Пскова в избирательные округа в 2021 году

Порядка 500 выездов главы Пскова Елены Полонской и депутатов в избирательные округа было организовано в 2021 году. Об этом она сообщила на сессии гордумы 26 апреля, выступая перед депутатами с отчетом о результатах деятельности за прошлый год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для объективной оценки проблем на местах за отчетный период было подготовлено порядка 500 выездов главы города Пскова и депутатов в избирательные округа, в том числе по обращению граждан», - отметила она.

В ходе таких рабочих выездов совместно с депутатами и при участии инициативных граждан осуществлялся контроль и оказывалось содействие в решении вопросов благоустройства дворовых территорий, организации надлежащего порядка вывоза мусора, обустройства контейнерных площадок, парковочных мест, включения в программу капитального ремонта, организации спила аварийных деревьев, подчеркнула Елена Полонская.