Политика

Регистрация избирателей на предварительное голосование ЕР продолжается в Псковской области

В этом году предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов от партии на выборы в Псковскую и Великолукскую городские Думы пройдет в электронном виде с 23 по 29 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, регистрация избирателей открыта с 18 апреля и продлится до 27 мая.

Изображение: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Проголосовать можно будет на сайте, предварительно авторизовавшись на портале госуслуг, что обеспечит легитимность голосования и защиту персональных данных пользователей. Итоги предварительного голосования подведут 31 мая.

Сейчас организационный комитет получил 157 заявлений на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Псковскую и Великолукскую городские Думы: 76 и 81 соответственно. Среди участников около 60% - члены партии, остальные являются сторонниками или беспартийными.