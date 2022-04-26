Политика

«Собственной персоной»: Дмитрий Михайлов о подготовке к выборам и кадровой политике обкома КПРФ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственно персоной», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 апреля. Гость студии - секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о подготовке псковских коммунистов к сентябрьским выборам, о кадровой политике обкома КПРФ и внутрипартийной борьбе. Также гость студии прокомментировал недавний выход из рядов компартии одного из столпов областного отделения КПРФ - Анатолия Копосова.