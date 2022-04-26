Политика

Дмитрий Михайлов прокомментировал падение рейтинга КПРФ во время спецоперации

Секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель партийной фракции в областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прокомментировал падение рейтинга КПРФ в последние два месяца на фоне проведения спецоперации РФ на Украине.

Уровень поддержки КПРФ, согласно результатам исследований ВЦИОМ, падает последние два месяца: если в феврале рейтинг партии составлял порядка 16 процентов, то, по последним данным, он опустился до 10,3%. В то же время рейтинги власти растут.

«Я никогда не верил в социологические прогнозы, особенно - накануне выборов. Потому что они никогда не сбывались. Напомню, в прошлом году гости вашей студии давали КПРФ 9-10%. А, на самом деле, результаты больше, чем в два раза — 21,77% человек проголосовали за КПРФ. При этом мы считаем, что выборы прошли с нарушениями. Мы не признали выборы в нескольких районах и в целом выборы, потому что мы против трехдневного голосования. Когда в первый день голосования стояли очереди из бюджетников, МЧСников, других категорий граждан, которые по указке сверху должны были приехать на избирательные участники, в том числе из Себежа, проголосовать здесь. Это манипуляция голосами. Второй момент. В Москве мы видели электронное голосование, когда наши кандидаты от КПРФ в Государственную Думу побеждали в Москве на трех-четырех избирательных участках. Когда участки закрылись в восемь часов, дали электронные результаты голосования, и наши кандидаты от КПРФ сразу перешли из лидеров на вторые места. Мы не верим таким результатам», — сказал Дмитрий Михайлов, отвечая на вопрос ведущего о причинах падения рейтинга партии.

Секретарь обкома напомнил, что фракция КПРФ с 2014 года неоднократно вносила предложения о признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики. «И только в феврале этого года нашу инициативу поддержали все депутаты Государственной Думы. Мы здесь не ищем пиара», — отметил он и добавил, что КПРФ на протяжении восьми лет оказывает гуманитарную поддержку жителям Донбасса.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.