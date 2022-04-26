Политика

Александр Котов о решениях Совета законодателей: Поддержка регионов в новых условиях станет более адресной

Поддержка субъектов в новых условиях станет более адресной и оперативной, дополнительную помощь получат регионы с низким уровнем социально-экономического развития. Главными выводами по итогам заседания Совета законодателей, посвященного мерам обеспечения финансовой устойчивости регионов, поделился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Сегодня, 27 апреля, в День парламентаризма, спикер принимает участие в мероприятиях Совета законодателей Российской Федерации при ФС РФ. Встреча представителей федеральной и региональной власти проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

«Очень важно, что решения о поддержке субъектов Российской Федерации предлагается принимать адресно – в нашей стране у всех разная ситуация: кто-то может быстрее оказаться в тяжёлом финансовом положении, кто-то пострадает минимально, а у кого-то возникнут вообще другие сложности. Помощь такая будет оказана в рамках межбюджетных отношений – именно такие рекомендации Совета законодателей будут направлены правительству РФ», – отметил Александр Котов.

Спикер обратил внимание, что в рекомендациях отмечается проблема существенной разницы бюджетной обеспеченности регионов, о чем неоднократно говорили псковские депутаты на всех уровнях власти. «Проблемы повседневной жизни никто не отменял, и выравнивать ситуацию по-прежнему необходимо, а сейчас особенно. Предполагается, что именно регионы, которые имеют низкую бюджетную обеспеченность и уровень социально-экономического развития, получат дополнительную поддержку», - подчеркнул Александр Котов.

Важной для Псковской области мерой поддержки, по словам председателя Собрания депутатов, станет отсрочка обслуживания бюджетных кредитов – обязательства по их погашению существенно продлили. «Решение принято с 1 марта, но предложено обратить внимание на регионы, которые уже с 1 января начали гасить бюджетные кредиты, к ним относится и Псковская область», - отметил спикер.

Еще один ключевой момент связан с поручением президента о замещении коммерческих кредитов бюджетными – они должны превалировать в структуре, что позволит регионам экономить на обслуживании госдолга.

«Псковская область использует все инструменты, которые предоставлены регионам для получения дополнительных средств. При этом важно следить за появлением новых возможностей, которые сейчас генерируются на федеральном уровне, и своевременно отправлять заявки», - отметил Александр Котов.

«Сейчас время нестандартных решений, и в сложившейся ситуации повышается роль законодательных органов и федерального, и регионального уровня. Нужно работать быстро, нестандартно, принимать решения, избегая лишние бюрократические преграды, - добавил спикер. - Это как раз то, чего мы хотим добиться, изменив наш регламент: у нас появится возможность оперативно проводить заседания и корректировать законодательную базу. Мы сможем за сутки собрать внеочередную сессию, при необходимости провести её в режиме ВКС».

Александр Котов обратил внимание, что законотворческий процесс по определению достаточно забюрократизирован, с запасом по времени учитывает все детали подготовки документов и проведения экспертиз. «Сейчас время такое, когда бюрократические моменты нужно свести к минимуму и больше стремиться к оперативной реакции, но без потери качества», - отметил руководитель законодательного органа.

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации – это совещательный и консультативный орган при палатах Федерального Собрания Российской Федерации, учреждённый в мае 2012 года для совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных органов субъектов, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности. В состав Совета входят председатели верхней и нижней палаты российского парламента, их заместители, председатели законодательных органов субъектов, председатели комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, ответственные секретари

Совета законодателей Российской Федерации с правом совещательного голоса.