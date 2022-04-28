Политика

В Псковской области администрацию переименуют в правительство

Депутаты Псковского областного Собрания приняли в двух чтениях законопроект о поправках в Устав региона «О регулировании отдельных вопросов организации публичной власти в Псковской области». Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ключевые изменения — переименование областной администрации в правительство, расширение перечня субъектов законодательной инициативы и дополнение текста присяги губернатора. Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители областной администрации и Собрания депутатов.

«После переименования будет избираться глава правительства?» - спросил депутат Артур Гайдук.

«Губернатор области будет возглавлять правительство области. Должность председателя правительства вводиться не будет», - ответила начальник правового управления администрации региона Наталья Волкова.

«Не понимаю, зачем это делать. Какая практическая польза от того, что администрацию переименуют в правительство?..» - выразил недоумение Артур Гайдук.

Изменения касаются почти всех статей Устава. Более подробно с поправками, которые рассмотрели на заседаниях комитетов регионального парламента 27 апреля, можно ознакомиться в следующем материале:

Смотрите также Поправки в Устав Псковской области рассмотрели в региональном парламенте

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях большинством голосов: «за» проголосовали 24 депутата, один воздержался.