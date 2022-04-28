Политика

Особый порядок созыва внеочередных сессий закрепили в регламенте областного Собрания

Особый порядок созыва внеочередных сессий для рассмотрения вопросов, не терпящих отлагательств, закрепили в регламенте Псковского областного Собрания депутатов. Решение принято на сессии 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Теперь председатель областного Собрания депутатов может назначить внеочередную сессию регионального парламента в день поступления проектов законов области, иных нормативных правовых актов и (или) иных вопросов, рассмотрение которых не терпит отлагательств.

Изменения в регламент депутаты поддержали единогласно.