Политика

Еще пять человек выдвинулись на праймериз ЕР по выборам в Псковскую гордуму

Еще пять человек решили принять участие в праймериз «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Псковскую гордуму. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Так, в их число вошли Артем Васильев, Алексей Худевич, Павел Епифанов, Ульяна Минина и Владислав Егоров.

При этом регистрацию кандидата предварительного голосования Дмитрия Степанова аннулировали на основании заявления о ее снятии.

Помимо этого, утверждены форма и порядок заполнения электронного бюллетеня для проведения голосования.

Напомним, регистрация кандидатов на предварительное голосование продлится до 28 апреля. Само предварительное голосование «Единой России» пройдет в электронном формате в конце мая. В голосовании смогут принять участие все, кто обладает активным избирательным правом. Претендентами на выдвижение от партии могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

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Выборы в Псковскую городскую Думу состоятся в сентябре 2022 года.