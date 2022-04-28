Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня об итогах прошлой недели расскажут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Ключевые темы выпуска:
- Под Идрицей открыли монумент «Зарождение Знамени Победы».
- Областные депутаты шумно и долго обсуждали ситуацию с ценами, изменили устав и ввели возможность электронного голосования, несмотря на протест оппозиции.
- Елена Полонская лишилась всех гордумовских полномочий.
- Новые правила регистрации в соцсетях.
- Кто идет в депутаты – регистрация на предварительное внутрипартийное голосование ЕР продлена до 13 мая.
- А также комментарии, оценки и прогнозы от наших обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.