Политика

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня об итогах прошлой недели расскажут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Ключевые темы выпуска:

- Под Идрицей открыли монумент «Зарождение Знамени Победы».

- Областные депутаты шумно и долго обсуждали ситуацию с ценами, изменили устав и ввели возможность электронного голосования, несмотря на протест оппозиции.

- Елена Полонская лишилась всех гордумовских полномочий.

- Новые правила регистрации в соцсетях.

- Кто идет в депутаты – регистрация на предварительное внутрипартийное голосование ЕР продлена до 13 мая.

- А также комментарии, оценки и прогнозы от наших обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.