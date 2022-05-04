Политика

«Сообразим на троих»: Кто пройдет в гордуму, от чего еще нас могут отлучить и сколько денег надо для счастья. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 5 мая. Соведущие передачи Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко обсудили со слушателями самые интересные и важные вопросы актуальной повестки.

В среду ПЛН опубликовала статью «Депутатский светофор» и обозначила расклад перед выборами в гордуму Пскова. Это прогноз, предположения и приглашение к разговору. Давайте вместе поразмышляем, кто может пройти в Псковскую гордуму и вообще насколько значимы сентябрьские выборы.

На минувшей неделе последовали очередные антироссийские санкции, ограничения, запреты, от нефтяного эмбарго до футбола, в котором наши клубы и сборные отлучили от европейских соревнований. От чего россиян еще могут отлучить?

Тем временем ПЛН запустила новый опрос: средняя зарплата жителей Псковской области - 34 тысячи рублей - а сколько денег нужно вам, чтобы чувствовать себя счастливыми?