Политика

В Псковском обкоме КПРФ отреагировали на публикацию ПЛН

Первый секретарь комитета Псковского областного отделения КПРФ Петр Алексеенко отреагировал на публикацию текстовой версии передачи «Резонер», вышедшей в эфире радио «ПЛН FM» 5 мая. Выпуск был посвящен попыткам коммунистов приватизировать праздник 9 мая и память о победе в Великой Отечественной войне.

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В своем обращении, присланном в адрес редакции, руководитель обкома компартии не согласился с мнением автора указанного материала — публициста, кандидата исторических наук Константина Калиниченко и призвал его не делать скоропалительных выводов.

«Не являюсь кандидатом исторических наук, но жизненный путь от вступления в ряды КПСС в 1976 году от станка, инструктора райкома КПСС, инструктора обкома КПСС, второго секретаря райкома КПСС, секретаря первичного отделения №1 г. Пскова КПРФ, где стоят на учёте Никитин В.С., Бубнов Г.Н. и в последнее время был Копосов А.П., первого секретаря Псковского горкома и обкома КПРФ позволяет сделать вывод, что именно коммунисты и их лидеры являются стержнем российского общества, - написал Петр Алексеенко. - Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Именно сталинская индустриализация позволила победить фашизм. «Коммунисты вперёд!», «Если не вернусь из боя, считайте меня коммунистом», «За Родину!, За Сталина!» - эти лозунги поднимали бойцов в атаку. Среди погибших в годы войны каждый третий был коммунистом».

Первый секретарь обкома также напомнил, что «под Красным Знаменем наши прадеды шли на баррикады в 1917 году, деды освободили Европу от фашизма в 1945 году и сегодня это Знамя гордо реет над освобождёнными от нацистов городами Украины».

«КПРФ является правопреемницей ВКП(б), КПСС и нам не безразлично в чьих руках окажется Красное Знамя Победы. А кандидату исторических наук Калиниченко советую изучить настоящую историю советского государства, а не ту, которую написала «либеральная интеллигенция», и не делать скоропалительных выводов», - заключил член ЦК КПРФ, первый секретарь обкома партии Петр Алексеенко.

Отметим, что Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» выступают за свободную общественную дискуссию. Выражаем надежду на ее продолжение, в том числе с участием представителей областного отделения КПРФ.