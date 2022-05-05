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Политика

Володин подсчитал количество санкций против России

08.05.2022 09:39|ПсковКомментариев: 0

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подсчитал количество санкций против России и отметил, что все, что нас не убивает, делает сильнее.

«10 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования. 10 128 вызовов, чтобы стать сильнее. Президент США (Джо) Байден считает, что альтернативой санкциям против России может быть только третья мировая война. Все, что нас не убивает, делает сильнее», - написал Володин в Telegram-канале.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей, пишет РИА Новости.

Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По словам президента, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

Источник: Псковская Лента Новостей
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