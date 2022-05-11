Политика

Умер экс-глава Псковского регионального отделения партии «За правду» Александр Солопов

В возрасте 55 лет умер бывший председатель Псковского регионального отделения партии «За правду», лидер общественной организации «Территория общения и диалога» Александр Солопов. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В четверг, 12 мая 2022 года, в возрасте 55 лет скончался Солопов Александр Иванович, любящий муж и отец двух детей», - говорится в сообщении.

Добавим, в конце апреля на странице Александра Солопова публиковался пост о скором проведении операции.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.