Политика

Как псковские политики пытаются освоить Telegram

Аналитики отмечают, что аудитория российских Telegram-каналов продолжает расти, хотя рост этот значительно замедлился в сравнении с первыми неделями спецоперации. Только после объявления о решении Роскомнадзора заблокировать Instagram* прирост новых пользователей за два дня составил около 18 млн человек.

Первая волна предприимчивых политиков, общественников и деятелей культуры пришла в Telegram еще пару месяцев назад. Однако некоторые из псковских випов продолжают штурмовать приложение до сих пор. Сегодня предлагаем посмотреть, кто из политиков появился в Telegram за последние пару недель, и как дела у тех, кто уже освоил эту соцсеть.

Укрепляем позиции

Значительно выросла за последний месяц аудитория Telegram-канала первого заместителя председателя Совета Федерации, сенатора от Псковской области Андрея Турчака - более семи тысяч новых подписчиков. Сейчас канал уже приближается к 12,5 тысячам, весьма неплохой результат за месяц. Для сравнения в Instagram*, который сенатор вел на протяжении 9 лет, на него были подписаны более 30 тысяч человек. Понятно, что, с учетом статуса политика, вопрос наращивания аудитории в Telegram – это вопрос времени.

Самый крупный Telegram-канал региона по-прежнему принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Сейчас на него подписаны 21 199 человек. Времена взрывного роста подписчиков канала, видимо, прошли, аудитория продолжает увеличиваться, но гораздо медленнее. По сути, глава региона перенес стиль ведения своего Instagram* на другую соцсеть. Единственное значительное различие – отсутствие комментариев. Вероятно, атаки ботов вынудили их закрыть. Для тех, кто не знает, куда теперь жаловаться или кому сообщить о проблеме, напомним, что у Михаила Ведерникова теперь есть официальная страничка ВКонтакте. Там комментарии открыты.

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Чуть больше месяца назад мы уже писали о том, что глава администрации Пскова Борис Елкин успешно осваивает Telegram. За месяц число подписчиков на его канале значительно не изменилось – в конце марта на канал сити-менеджера были подписаны 1 164 человека, а к 1 мая - 1 238. У канала достаточно высокий индекс цитируемости, СМИ постоянно черпают из Telegram главы администрации уникальные инфоповоды.

Еще один крупный канал региона продолжает наращивать аудиторию – Telegram главы реготделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга насчитывает уже 12 704 подписчика. Это почти на 1500 больше, чем месяцем ранее.

А вот бывшая глава Пскова Елена Полонская свой Telegram-канал практически забросила. Сейчас он насчитывает 220 подписчиков, однако посты выходят нерегулярно, уникальный контент практически исчез. Будем ждать, когда аккаунт восстанет из пепла, очевидно, после того, как владелица полноценно вступит в новую должность советника губернатора, сменив угол обзора.

Кто на новенького?

В конце марта свой канал создал лидер регионального отделения КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. Канал еще не успели хорошо отрекламировать даже коллеги коммуниста, поэтому сейчас он насчитывает всего 32 подписчика. При этом Петр Алексеенко практически ежедневно выкладывает посты, стараясь региональную и федеральную повестку разбавлять личными мнениями и фотографиями.

Вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин также создал свой Telegram-канал. Пока на канал подписались 60 человек. Отметим, что посты еще выходят нерегулярно, однако по содержанию они практически всегда уникальны и содержат информацию, которую вы не найдете в других источниках.

«Воскресил» свой канал и депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук. Канал он создал еще осенью 2021 года, однако посты публиковал не часто, да и их формат не сильно отличался от пресс-релизов на официальном сайте партии. В последнее время подход к работе с соцсетью изменился – депутат стал больше рассказывать о своей работе, пытается разнообразить формат постов и вывести постинг на более постоянную основу. Сейчас канал насчитывает 108 подписчиков.

Недавно своим каналом обзавелся и глава города Великие Луки Николай Козловский. Наблюдатели увидели в этом подтверждение того, что глава города продолжит политическую карьеру и примет участие в сентябрьских выборах депутатов Великолукской гордумы. Канал создали в конце апреля, сейчас на него подписаны уже более 300 человек. Вероятно, публикацией постов занимаются специалисты, уж очень хорошо сразу стало получаться – и содержание постов очень разнообразное, и фотографий предостаточно, рука SMM-специалистов видна и в самом оформлении текстов – абзацы и заголовки выделены шрифтом, использование хештегов, множество различных тематических эмодзи.

Но, по сути, кто именно занимается ведением каналов политиков, значения не имеет, главное, чтобы это работало: чтобы увеличивалось количество подписчиков, а СМИ и общественно-политические telegram-каналы обращали внимание на инфоповоды. Кажется, что пресс-служба главы города Великие Луки все делает правильно.

А нам все равно

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский хоть и заявлял, что «работа в соцсетях продуктивнее, чем сидение в кабинетах», сам осваивать Telegram не спешит. И хотя парламентарий и демонстрирует открытость для жителей региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», вести живые диалоги с подписчиками в Telegram, видимо, желания нет. По крайней мере, мне не удалось обнаружить его канал.

Как и канал депутата регпарламента от ЛДПР Антона Минакова. Конечно, он никогда не отличался особым интересом к ведению соцсетей, однако уже явно стоило бы себя пересилить. Эксперты и раньше говорили, что активное ведение различных соцсетей, дает преимущество на выборах. А сейчас разрешенных соцсетей в России стало меньше, это позволяет лучше концентрироваться на чем-то конкретном, и нужно пользоваться таким моментом.

Не радует нас в Telegram и депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Олег Брячак. Хотя в соцсети Вконтакте он публикует достаточно любопытный контент: то за грибами сходит, то змею в лесу встретит. Возможно, избирателям в серьезном Telegram именно такого канала и не хватает.

Тенденция налицо – даже те, кто сразу не сориентировался, сейчас стараются завести Telegram-каналы. У некоторых это получается весьма успешно, у других не очень. В любом случае, и пользователям к соцсети нужно привыкнуть, и политикам выработать свой индивидуальный стиль общения с подписчиками. Сейчас в России Telegram можно считать самой политизированной соцсетью. Здесь политикой интересуются «и стар, и млад». Если нащупать и правильно подать злободневную тематику, вероятность того, что ваш пост прочтут или хотя бы посмотрят, стремится к 100%. Разве могут политики просто отсиживаться и не пользоваться такой возможностью?

Ксения Журавкова

* Деятельность Meta Platforms (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.