Политика

Александр Котов поднялся в медиарейтинге глав заксобраний России

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял 12 место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ в апреле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Медиалогия».

Спикер регионального парламента поднялся с 13-й на 12-ю строчку, его «МедиаИндекс» составил 3 458.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в апреле стали Владимир Константинов (Республика Крым), Александр Бельский (Санкт-Петербург) и Игорь Брынцалов (Московская область). В рейтинге представлены 85 персон.

«МедиаИндекс» – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение «МедиаИндекса», тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

При расчете «МедиаИндекса» учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 77 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: апрель 2022 года. Данные для рейтинга рассчитаны 12 мая 2022 года.