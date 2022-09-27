Политика

Псковских волонтёров наградили за помощь избирателям на выборах

Волонтёрам акции «Выбираем вместе» в Пскове вручили благодарности за помощь избирателям на выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

80 добровольцев, которые были задействованы в дни голосования на избирательных участках Пскова, были отмечены благодарностями городской территориальной избирательной комиссии. Также им передали небольшие сувениры и купоны на бесплатный напиток в кофейне.

От имени Облизбиркома молодых людей поблагодарила начальник отдела организации деятельности Наталья Алексеева. За координацию волонтёров благодарственными письмами были отмечены Илья Никитин и Валерия Комарова.

«Благодарим ребят за помощь, отзывчивость и неравнодушное отношение!» - добавили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.