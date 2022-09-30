Политика

Путин назвал идею третьего пола неприемлемой для России

Президент России Владимир Путин выступил против нетрадиционных западных ценностей в стране на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России территорий Луганской народной Республики, Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Разве мы хотим, чтобы у нас в России вместо мамы и папы был Родитель №1, №2, №3. Совсем спятили что ли? Чтобы детям в начальных классах вдалбливали, что кроме женщины и мужчины еще якобы существуют некие гендеры и предлагали сделать операцию по смене пола?» - произнес глава страны.

Он также отметил, что для России это неприемлемо и такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, по его словам, является откровенным сатанизмом. Путин завершил выступление цитатой из Ильина и фразой: «За нами правда, за нами Россия!».