Политика

«Яблоко» дало оценку по факту обысков у членов Псковского реготделения партии

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» выразило возмущение по факту обысков у депутата Собрания Завеличенской волости от партии Николая Кузьмина и активистки Екатерины Новиковой, которые прошли по поручению МВД Ивановской области, следует из пресс-релиза реготделения.

Обыски прошли в рамках уголовного дела по дискредитации Вооруженных Сил РФ (статья 280.3 УК РФ), которое возбудили против активиста из Иваново, наблюдателя на выборах Михаила Гусева. По информации регионального отделения партии «Яблока», во время обысков у Екатерины Новиковой и Николая Кузьмина изъяли ноутбуки и телефоны, в том числе гаджеты их детей.

По заявлению руководства псковского «Яблока», никто из псковичей, в домах которых сегодня прошли обыски, не знакомы с фигурантом дела Михаилом Гусевым и не имеют к нему никакого отношения.