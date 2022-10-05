Главу города изберут в Великих Луках 7 октября

Первое заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва началось сегодня, 7 октября, в 10:00, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В проект повестки дня включены 13 вопросов и раздел «Разное».
Сегодня депутаты выберут главу города Великие Луки из состава депутатов Великолукской городской Думы седьмого созыва, его заместителей и определятся с составами комиссий.
Открыл заседание действующий глава Великих Лук Николай Козловский.
На заседании присутствует заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.