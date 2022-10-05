Политика

Путин проведет совещание с Совбезом 10 октября

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности 10 октября, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

«Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал представитель Кремля и пообещал, что сориентирует по теме после того, как президент выступит.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом, обычно они проходят еженедельно.