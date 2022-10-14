Политика

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции ввели в Белоруссии, силовые ведомства готовы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «в Польше, Литве, Украине была начата подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа» в республике, цитирует РИА Новости.

В понедельник он поручил провести контртеррористические мероприятия и проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.

«Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», - сообщил Макей.

Глава МИД подтвердил наличие информации, что «отдельные сопредельные государства планируют провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков» белорусской территории.

Запад пытается открыть «второй фронт», заявил глава КГБ Белоруссии

Как отметил Макей, принятые меры необходимы для безопасности граждан, «чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта». Белорусская армия, правоохранительные органы и спецслужбы готовы ответить на любые провокации соседних государств, заверил министр.

Во вторник пресс-служба МВД Белоруссии сообщала, что ведомство проводит учения, которые связаны с осложнением военно-политической обстановки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине, задача Минска — не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии. Глава белорусского МИД Владимир Макей в конце сентября заявлял, что Белоруссия не собирается наносить удар по Украине и заинтересована в прекращении конфликта как можно скорее.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.