Политика

Участники встречи городов-побратимов России и Белоруссии в Пскове почтили память защитников Отечества

11-я традиционная встреча городов-побратимов России и Республики Беларусь проходит в Пскове сегодня, 14 октября, в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятия начались с торжественной церемонии у монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколиха.

В знак уважения подвигам князя Александра Невского и всех защитников Родины цветы к монументу возложили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, заместитель председателя Белорусской общественной организации «Породненные города» Иван Маркевич, исполнительный вице-президент Международной ассоциации «Породненные города» Сергей Парамонов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, глава администрации города Пскова Борис Елкин и глава военно-гражданской администрации Бериславского административного района Херсонской области Андрей Костюк.

В торжественной церемонии также приняли участие свыше 140 представителей городов-побратимов России и Республики Беларусь. Они почтили память защитников минутой молчаний.

В знак дружбы братских народов, а также укрепления Союзного государства юнармейцы растянули у подножия монумента флаги двух стран. И, по традиции, участники сделали совместное фото на память об этой встрече в Пскове.

В России и Белоруссии на сегодняшний день существуют 135 пар городов-побратимов. Первая встреча их представителей состоялась в Гомеле в 1998 году, на сегодняшний день эта традиция имеет 24-летнюю историю.

Представители городов-побратимов ежегодно совершают выезды в города одного из государств, чтобы обсудить вопросы муниципального сотрудничества и заключить взаимовыгодные договоры о сотрудничестве.

В 2022 году на встречу городов-побратимов России и Белоруссии приглашены представители Донбасса.