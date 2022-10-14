Политика

Михаил Ведерников обсудил с главой Бериславского района вопросы развития муниципалитета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой ВГА Бериславского района Андреем Костюком вопросы развития муниципалитета. Об этом глава области сообщил в своём Telegram-канале.

«Обстановка там сейчас очень непростая: сильно разрушена инфраструктура, есть необходимость в гуманитарной помощи. На днях две десятитонные фуры из Пскова ушли в Бериславский район с гуманитарной помощью и стройматериалами, а также со всем необходимым для наших военных, которые работают на херсонском направлении. Обсудили, чем еще может помочь Псковская область», - сообщил Михаил Ведерников.

Так, глава Псковской области пообещал помочь жителям освобождённой территории с выдачей российских паспортов. По словам Андрея Костюкова, сейчас этим занимается Ростовская область, желающих получить российский паспорт много, но на место не выезжает паспортный стол для сбора документов.

Михаил Ведерников пообещал оказать содействие в организации пунктов для получения паспортов.