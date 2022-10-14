Политика

Президент РФ соберет Совет безопасности на следующей неделе

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности в ближайшие дни. Об этом написал журналист Павел Зарубин со ссылкой на эфир «Москва.Кремль.Путин», сообщает «Коммерсантъ».

«Президент в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности России»,— сообщил журналист в Telegram. Что именно будет обсуждать президент с членами Совбеза, журналист не уточнил.

На этой неделе наряд попал в один из резервуаров нефтебазы на территории Белгородского района. Кроме того, в тот же день произошла стрельба в одной из воинских частей в Белгородской области. 11 человек погибли, еще 15 были ранены.14 октября после обстрела загорелась подстанция в спальном районе Белгорода.

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Напомним, что президент РФ Владмир Путин проводил совещание с Советом безопасности 10 октября, где он обсудил взрыв грузовика на Крымском мосту.