Политика

Николай Козловский вступил в должность главы Великих Лук

Торжественная церемония инаугурации избранного главы города Великие Луки Николая Козловского состоялась сегодня, 18 октября, в Великолукском драматическом театре. Поздравить избранного руководителя города воинской славы приехал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В зале также собрались депутаты Псковского областного Собрания, представители духовенства, главы районов, депутаты Великолукской городской думы, почетные граждане и жители города.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Великие Луки» Николай Козловский принес присягу. Все присутствующие в зале стоя прослушали гимн Российской Федерации. От себя лично и от лица правительства области с избранием и вступлением в должность Николая Козловского поздравил Михаил Ведерников.

«В первую очередь хочу всех поздравить с победой на выборах, они были сложные и конкурентные. Нашей команде удалось показать результат - мы на 15% улучшили показатель 2017 года. Это показывает, что люди вам доверяют, верят и не видят альтернативу вашей команде. Это особая ответственность. У нас есть динамичные возможности развития Великих Лук. Необходимо привлекать необходимые средства в город. Поздравляю», - сказал губернатор области Михаил Ведерников.

Председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов поздравил жителей города и участников мероприятия с торжественным событием вступления в должность избранного главы города Великие Луки. Он отметил, что Великие Луки – это крупный промышленный центр региона, который обладает серьезной перспективой для развития.

«С учетом обстановки в стране, эти перспективы развития увеличиваются, откладывая отпечаток на деятельность руководства области, губернатора и главы города на Ловати. Михаил Ведерников с внимательностью относиться к городу, привлекая финансирование», - прокомментировал Александр Котов и пожелал успехов вновь выбранному главе.

Глава города Великие Луки поблагодарил всех, кто выбрал команду великолукской гордумы от партии «Единая Россия». Он отметил, что партия оправдала кредит доверия, а прошедшие годы можно оценить как развитие города Великие Луки. Так, с 2017 по 2021 год показатели производства выросли в два раза, средняя номинальная заработная плата выросла до 42 тысяч рублей. Предприятия расширились и модернизировались. За последние годы в Великих Луках появились и новые предприятия, которые являются результатом плотной работы, рассказал он.

«Именно благодаря этому команда ЕР достойно выдержала конкуренцию на протяжении всего выборного марафона. Мы получили огромную поддержку от горожан, что показало нашу эффективность. Отдельные слова благодарности выражаю губернатору, Михаилу Юрьевичу, за помощь в реализации проектов. Также благодарю всех членов партий, моих коллег за поддержку и помощь в развитии города», - произнес Николай Козловский.

Он пообещал работать на совесть, открыто и честно, оправдать запросы общества и надежды горожан.

Напомним, 7 октября на первой сессии Великолукской городской Думы седьмого созыва Николая Козловского избрали на пост главы города Великие Луки. 24 депутата проголосовали за его кандидатуру.