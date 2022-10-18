Политика

«Гонки по вертикали»: конец мобилизации, выборы без КПРФ и атака на муниципальный фильтр

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Начинаем обзор за неделю, которую, увы, ни наполненной яркими событиями, ни настраивающей на оптимистичный лад, не назовешь. К сожалению, такая уже привычно тяжелая семидневка - теракт в Белгородской области, упавший на жилой дом истребитель под Краснодаром, погибшие и раненые, новости СВО, грозная риторика - и частичная мобилизация. Тут обозреватели повторяли за Путиным не единожды сказанные им слова о, цитирую, бестолковщине, связанной со старыми формами учета. Впрочем, есть основания полагать, что месячник мобилизации подходит к своему завершению, по крайней мере, так об этом сейчас говорится.

Владимир Путин: Эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

По словам президента, ничего дополнительного не планируется, никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало - и в обозримом будущем он не видит в этом никакой необходимости.

Так или иначе, в Москве уже заявили о выполнении мобилизационного плана и завершении мобилизации. Теперь, по логике и согласно сценариям, которые мы уже наблюдали при ковид-ограничениях и вакцинации, столичный тренд должен быть подхвачен регионами. Тем более что и псковский губернатор Ведерников на минувшей неделе отвечал на многочисленные вопросы о якобы второй и третьей волнах мобилизации - так вот: по словам главы региона, никаких волн нет - есть частичная мобилизация, в ее рамках и отрабатывается мобзадание. Вновь прозвучали замечания в адрес военкоматов - им рекомендуется не грести всех подряд, по поручению президента к работе призывных комиссий подключена прокуратура региона.

«Если будут фиксироваться нарушения требований, разбираться будем оперативно и жестко», - пообещал Михаил Ведерников.

Теперь к другим темам. Активизацию российско-белорусских контактов мы наблюдали и на региональном уровне. На минувшей неделе Псковская область стала местом проведения форума городов-побратимов. Было подписано несколько межрегиональных соглашений о сотрудничестве, в том числе между Псковом и одним из районов Минска. Кроме того, администрация Пскова во главе с Борисом Елкиным заключила соглашение с Военно-гражданской администрацией Бериславского муниципального округа Херсонской области, глава которой, Андрей Костюк, побывал в нашем регионе.

Тем временем в области на последних выборах этого года стартовало выдвижение кандидатов - речь о претендентах на пост главы Пушкиногорского района, его будут выбирать в конце декабря. Как мы уже говорили, по информации ПЛН, кандидатом от «Единой России» здесь может стать депутат районного собрания, директор пушкиногорской школы Оксана Филиппова. А вот что касается представителей оппозиции, то тут не только вопрошаем, кто тут будет выдвинут, но и уже уверенно делаем прочерки напротив названий некоторых партий. Почти наверняка несколько из числа основных политических объединений не примут участие в этой предновогодней кампании. Напомню, что ранее лидер псковского отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак дал ясно понять, что эсеры - пас. Объяснение там такое: мол, много лет назад справедливороссы в Пушкинских Горах (да и не только там) выигрывали, а что из этого вышло - общеизвестно. Избранные главы вскоре ушли в «Единую Россию». Как вывод от господина Брячака, сегодня политическая система у нас устроена так, что главы, которые избираются при помощи той или иной партии, через какое-то время - как правило, это небольшой промежуток времени - становятся членами партии «Единая Россия». «Мы не видим смысла участвовать в этих выборах», - подчеркнул Брячак.

- Всё, кина не будет. Электричество кончилось («Джентльмены удачи»).

С этой же проблемой столкнулось и псковское «Яблоко» - несколько лет назад на карте области появилась так называемая яблочная аномалия - районы, в которых победили кандидаты от партии. Однако потом некоторые из этих глав стали уходить в сторону партии власти - и вот эта яблость скукожилась. В последние пару лет «Яблоко» уже не выдвигает своих кандидатов на выборы глав. И вот новость последней недели - КПРФ тоже не будет претендовать на пост №1 в Пушкиногорском районе, о чем в нашем эфире заявил первый секретарь Псковского обкома партии Петр Алексеенко. Говорит, региональное отделение КПРФ не собирается принимать участие в выборах, так как в случае победы поставит главу района в «трудное положение». «Мы видим на примере "Яблока", насколько будет тяжело работать», - поделился своими наблюдениями лидер псковских коммунистов. Вот тут первый секретарь прояснил, а вот в другом - запутал. Пару недель назад мы рассказывали, что в этот раз псковские коммунисты первыми заговорили о губернаторских выборах, которые должны пройти в следующем году. 1 октября руководство обкома своим постановлением обязало горкомы и райкомы - цитирую - начать работу по подбору и подготовке кандидатур на выборы губернатора области и глав районов. Но то ли там что-то случилось за пару недель, то ли вспомнили о сложности прохождения муниципального фильтра, то ли еще что - как бы то ни было, вопрос участия-неучастия КПРФ в губернаторских выборах, оказывается, остается открытым. По словам первого секретаря обкома, «коммунисты еще этот вопрос не обсуждали», «говорили о выборах, а об участии в выборах мы на пленуме не говорили». При этом, по мнению партийного руководителя, «результат уже известен». Поэтому вроде как предложил, оговаривая, что в существующих реалиях это невозможно: может, сейчас лучше в такое неспокойное и тревожное время сэкономить средства - если наш губернатор не против быть губернатором еще пять лет, и если президент не против, то просто провести переназначение на новый срок.

Александр Савенко: Если коммунистам Псковской области поступит предложение поддержать Михаила Ведерникова (в том случае, если он пойдет на второй срок, а он ранее заявлял, что, если люди поддержат, то готов) - коммунисты поддержат?

Петр Алексеенко: За всех коммунистов говорить не могу, но претензий к работе губернатора больших у нас нет. Работает добросовестно, в пределах тех возможностей, которые ему доступны и определены.

Как я уже сказал, вполне вероятно, что одной из причин потенциального отказа от участия в губернаторской гонке может являться необходимость преодолевать муниципальный фильтр. Это, если кто позабыл, такая установленная законом процедура сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов. Проблема в том, что необходимого количества депутатов и глав, чтобы самостоятельно пройти муниципальный фильтр, нет ни у одной партии - ну кроме «Единой России», естественно. Партия власти решает, кому помочь автографами - то есть власть сама определяет состав участников главных региональных выборов. Проходят через это сито только допущенные и согласованные на самом верху. При этом системные оппозиционные партии имеют шанс принять участие в выборах (им помогут), но всё зависит от кандидата (условно говоря: если от той же компартии идет «системный» Аркадий Мурылев, как было в 2018-м, то зарегистрируют, если бунтарь и радикал Дмитрий Михайлов, которого поздравляем с днем рождения, то - нет, зеленый свет, скорее всего, не загорится).

- Мы чужие на этом празднике жизни («Двенадцать стульев»).

Муниципальный фильтр был введен почти десять лет назад, после волны протестных выступлений по стране и возвращения губернаторских выборов. Неоднократно оппозиция заявляла о необходимости отмены муниципального фильтра - или хотя бы снижения его порога на региональном уровне. Но всё безрезультатно. И вот, похоже, предпринимается новая попытка, о чем первыми узнали наши радиослушатели в ходе эфира с региональным координатором ЛДПР Антоном Минаковым.

Антон Минаков: Губернаторская кампания – выборы очень серьезного уровня. Кандидат, выдвигающийся на нее, должен пройти огромное количество фильтров, проверок и согласований. Анонсирую один законопроект, который готовлю и планирую подавать в этом году. Более того, я заручился поддержкой большого количества коллег по другим фракциям. Он будет направлен на существенное снижение муниципального фильтра в двести человек до значительно меньшей цифры депутатов, которые могли бы поддержать кандидата для отбора. По моему предположению, это позволит пройти большему количеству кандидатов и сделать выборы более легитимными.

Региональный координатор ЛДПР рассказал, что подаст законопроект в ноябре. ПЛН уже опросила псковских политиков об их отношении к инициативе о снижении уровня муниципального уровня. Всё достаточно ожидаемо, диапазон мнений - от «ничего менять не надо» из уст руководителя фракции «Единой России» в областном Собрании депутатов Армена Мнацаканяна до позиции яблочника Льва Шлосберга, уверенного, что муниципальный фильтр не изменят, пока не изменится система политической власти. Так что - да, прогноз тут пессимистичный: парламентское большинство инициативу ЛДПР не поддержит, хотя, как по мне, так отменить или, как минимум, значительно снизить муниципальный фильтр - партии власти стоило бы, сделав выборы более конкурентными и повысив степень их легитимности. Тем более в условиях, когда и в «Единой России», и в оппозиционных партиях (в чем мы сегодня убедились) говорят о высоких шансах действующего губернатора.

На этом всё на сегодня. Я с вами прощаюсь. Слушайте ПЛН FM, читайте Псковскую Ленту Новостей, наш Telegram-канал и страницы в соцсетях - и обязательно примите участие в проекте «100 самых влиятельных персон Псковской области».

Ежегодное исследование уже стартовало, в октябре мы принимаем ваши предложения относительно кандидатур - ну а потом для того, чтобы составить рейтинг, как обычно, обратимся к широкому кругу экспертов. И вот тут будет новшество. Впервые эксперты получат возможность проголосовать с использованием технологии дистанционного электронного голосования. Все мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, ДЭГ всё активнее внедряется в избирательную систему. В этом году так, дистанционно, псковичи могли голосовать на выборах депутатов городской Думы, а в 2023-м планируется масштабировать электронное голосование на всю Псковскую область. Вот и мы идем в ногу со временем. С этого года предоставим членам Экспертного совета возможность выбирать формат голосования - либо традиционный, с анкетой на листах бумаги, либо ДЭГ. Все подробности на сайте ПЛН.

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Александр Савенко