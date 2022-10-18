Политика

Госдума отказалась транслировать заседания в режиме реального времени

Онлайн-трансляции пленарных заседаний Госдумы в Сети ограничат в связи с обсуждением на них вопросов, связанных в том числе со спецоперацией, рассказал РБК источник в Госдуме.

«В начале заседания было объявлено, что Совет Думы принял решение трансляции в интернете больше не осуществлять. Трансляции будут только по кабинетам депутатов и для журналистов, аккредитованных в Думе», - сообщил РБК второй источник в Госдуме.

Заседания будут доступны в записи. Сегодняшнее пленарное заседание Госдумы уже не транслируется в режиме реального времени.

Псковское областное Собрание депутатов будет работать в обычном режиме. «Об этом речи нет, работаем в обычном режиме. Напротив, в сентябре у нас прямая трансляция появилась не только на официальном сайте, но и на странице сообщества в социальной сети "ВКонтакте"», - рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.