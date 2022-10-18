Политика

Песков высказался о возможном создании нового федерального округа

На данный момент неизвестно, принято ли решение о создании федерального округа в новых регионах России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 октября/

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

«Какие будут приняты решения главой государства, я не могу сейчас сказать», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, насколько обоснованно говорить о возможности создания нового федерального округа, в который войдут ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

По его словам, в новых регионах РФ «сейчас особенное положение». Он отметил, что начался процесс их интеграции в правовое, экономическое поля России, на что уйдет какое-то время. «Со временем уже будет конфигурация вся прорисовываться", - добавил Песков. На уточняющий вопрос, может ли эта конфигурация определиться до конца текущего года, он ответил: «Может. А может и нет. Это же процесс, нужно время».