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Политика

Артур Гайдук заявил, что не планирует участвовать в губернаторских выборах

19.10.2022 14:38|ПсковКомментариев: 1

Депутат Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Яблоко» Артур Гайдук не планирует участвовать в губернаторских выборах в 2023 году. Об этом он заявил в программе «Двое на одного» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я хорошо ориентируюсь в депутатской работе, но не вижу себя на должности, подобной губернаторской - на административной работе. Я никогда таким не занимался. Очень хотелось бы, чтобы следующим губернатором Псковской области стал житель региона и, желательно, независимый. Но это, конечно, фантазии. Пока существует муниципальный фильтр, до выборов не дойдет никто из тех, кто не угоден», - прокомментировал свое решение депутат.

Он также сообщил, что хотелось бы видеть на посту губернатора жителя Псковской области, чего давно не было.

Несмотря на свое решение, гость студии заявил, что партия «Яблоко» должна продолжать участие в муниципальных выборах. По его словам, если партия не будет участвовать в таких выборах, то она не будет являться политической. Однако существуют сложности в выдвижении кандидатов.

«Мы всегда ищем кандидатов, но не всегда их находим. Скамейка короткая даже у партии власти. Необходимо, чтобы человек имел харизму, культурный и интеллектуальный уровень, чтобы был одних взглядов с нами, с партией. Не всегда находятся такие кандидаты. Мы не можем просто взять человека из партии, чтобы было "участие ради участия"», - добавил Артур Гайдук.

Напомним, региональное отделение партии «Яблоко» вносило три инициативы об изменении муниципального фильтра, и одна из них была признана соответствующей закону, однако эта инициатива не была поддержана в областном Собрании.

Теги: #Псковская область #Яблоко #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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