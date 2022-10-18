Политика

Госдума приняла закон о возможности продления пребывания на госслужбе

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который предоставляет возможность продления сверх предельного возраста в 65 лет и до 70 лет срока гражданской службы для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ.

«Предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "руководители" главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством Российской Федерации, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)», - говорилось в пояснительной записке.

Уточняется, что эта норма позволит продлить срок гражданской службы «наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности», пишет РИА Новости.

Согласно закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации», предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. При этом поправками, принятыми в марте 2021 года, возможность продления срока службы до 70 лет была предусмотрена для всех госслужащих из категории «руководители» высшей группы должностей. Отдельно прописано, что на госслужащих, назначаемых президентом РФ, ограничение в 70 лет не распространяется.