Политика

Артур Гайдук: Тот, кто уехал за границу, теряет право на критику страны

Об отношении к политическим деятелям и журналистам, уехавшим из страны, рассказал депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Яблоко» Артур Гайдук в программе «Двое на одного» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я считаю, что те, кто уехал за границу теряют право на критику страны. Кроме того, Лев Шлосберг однажды сказал, что есть эмиграция, а есть оппозиция - и это разные вещи. Нас обвиняют в том, что если мы здесь, то мы поддерживаем происходящее. Напомню, что "Яблоко" является объединенной, законной партией и не собирается поддерживать силовые действия и выезжать за границу», - сказал Артур Гайдук, отвечая на вопрос об отношении к покинувшим Россию членам и сторонникам партии «Яблоко», а также близким к ним журналистам. Отметим, что многие из них выступают с резко критическими заявлениями в адрес российских властей и оставшихся на родине соотечественников

Кроме того, депутат считает неправильным решением стран Запада об ограничении российских граждан в посещении стран с туристической целью и не только. Однако он отметил, что никто не объединял страну и государство, поэтому в первую очередь необходимо понимать, что запреты и ограничения направлены в сторону государства, а не россиян.

«Я люблю страну и родину, как малую, так и большую. Но то, что происходит в государстве – мне не нравится, поэтому я член оппозиционной партии. Мы будем отвечать за то, что делает государство», - прокомментировал свои слова руководитель фракции «Яблоко».