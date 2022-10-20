Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним актуальные проблемы 10-го избирательного округа и вопросы, связанные с деятельностью регионального парламента. В частности, гость студии Виктор Остренко расскажет об итогах состоявшегося недавно заседания комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов.