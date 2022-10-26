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Политика

«Гонки по вертикали»: военное положение, перемены во власти и подготовка к губернаторским выборам

25.10.2022 15:34|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте! Начинаем обзор событий за неделю, на которой внешнеполитическая ситуация обострялась, напряжение только росло - и вместе с ним тревожность тоже. «Грязная бомба», падающие самолеты, сохраняющиеся вопросы по поводу мобилизации, введение военного положения в четырех новых субъектах Российской Федерации плюс особый статус во всех остальных. Руководителям всех российских регионов поручено сформировать оперативные штабы, и при этом им указом президента даны дополнительные полномочия, что невольно рождало воспоминания о начале пандемии - тогда губернаторам тоже давали допполномочия. Собственно, так и сейчас. 

Владимир Путин, президент России: «Считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов – соответствующий Указ также сегодня подписан... Очевидно, что ситуация, положение дел в разных регионах разное, и объём предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решать главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте Федерации. Поэтому в указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски».

Псковская область, как и большинство других регионов страны, отнесена к группе с самым низким - базовым уровнем готовности. Он, по словам губернатора Михаила Ведерникова, предполагает усиление охраны общественного порядка и защиту ключевых инфраструктурных объектов - ничего сверх этого не требуется. Никаких ограничений передвижения транспорта и запретов на проведение мероприятий не планируется. Жители Псковской области, как заявляют власти, никаких изменений не почувствуют. По крайней мере, пока.

Так или иначе, в Пскове уже прошло первое заседание оперативного штаба, на котором были даны первые поручения и, помимо прочего, губернатор напомнил об уникальном географическом положении региона.

То, что прежде звучало как наше конкурентное преимущество, - теперь источник потенциальных угроз. Отчего губернатор особо отметил: Псковская область граничит с тремя государствами, два из которых - члены НАТО. 

Тем временем в органах власти и местного самоуправления Псковской области продолжаются перемены. Как мы уже не раз говорили, становится иной система управления областным центром. На смену двуглавой модели в Пскове приходит единоначалие. На днях завершился прием документов на конкурс по замещению должности главы города.

Притом, что кандидатов двое - сити-менеджер, член губернаторской команды Борис Елкин и первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко, интриги никакой.

Понятно, что Борис Елкин - даже не фаворит, а стопроцентный победитель. Ничего схожего с ситуациями прошлых лет, когда у нас, бывало, депутаты выбирали главу города с использованием цветных ручек и разных знаков, не произойдет. Никто не рискнет держать фигу в кармане, как это бывало раньше. Да и сам состав городской Думы - иной, ждать таких неожиданностей просто не от кого - так что всё будет гладко. 28 октября пройдут два этапа конкурса, в том числе собеседование с кандидатами. После этого материалы направят в городскую Думу. По предварительной информации, вопрос будет вынесен на сессию гордумы в начале ноября, после чего в городе и появится уже один глава.

В продолжение темы обновления и кадровой ротации отмечу, что череда назначений прошла в учреждениях здравоохранения области, а исполняющей обязанности начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства назначена Кристина Лунева.

Как подчеркивается, девушка уже с опытом - ранее она работала советником руководителя аппарата правительства Псковской области, при этом только ленивый комментатор не обращает внимание на молодость новой начальницы. 

- Это студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица! («Кавказская пленница») 

Тем временем в Великих Луках прошла церемония вступления в должность Николая Козловского. Таким образом, поставлена точка, ну или восклицательный знак, в очередной главе об успешном походе главы города на выборы во главе своей команды. Вопреки прогнозам скептиков, на инаугурацию Николая Козловского приехал губернатор Михаил Ведерников, чего некоторые не ожидали, принимая во внимание особенности формата взаимоотношений региональной власти и руководства Великих Лук. 

Потихоньку в Псковской области начинается подготовка к губернаторским выборам, которые должны пройти уже в следующем 2023 году. Кстати, уже в шестой раз - это удовольствие выбирать себе губернаторов мы получили еще в середине 1990-х, выбирали до середины нулевых, дважды кандидаты от оппозиции побеждали действующих глав, потом после Беслана была пауза, а десять лет назад, на фоне волны протестов после парламентской кампании 2011-го,  губернаторские выборы вернули - правда, с фильтрами.

Так или иначе, подготовка к главной региональной кампании начинается - и мы уже говорили про встречу губернатора с главой облизбиркома Игорем Соповым, обсуждали планы ЛДПР и потенциальных кандидатов от этой партии, фиксировали меняющуюся позицию КПРФ, заодно отмечая возвращение в публичное пространство «старой гвардии» обкома - там то «политический динозавр», экс-депутат Госдумы Владимир Никитин рассуждает о русском мире, то бывший вице-спикер областного Собрания Геннадий Бубнов дает интервью накануне своего 85-летия, которое псковские коммунисты будут отмечать через неделю, 1 ноября.

А что касается темы губернаторских выборов, то из событий минувшей недели в этом контексте заслуживает упоминания очень странный и забавный вброс в федеральных Telegram-каналах - о том, что экс-глава недавно упраздненного Ростуризма Зарина Догузова якобы рассматривается на губернаторскую должность в Псковскую область.

Как говорилось в одном фильме, каковы ваши доказательства? Понятно, что их нет. Так что отношение к подобным вбросам несерьезное.

В целом эксперты не ждут на предстоящую кампанию заезжих - как это бывало в прежние, уже далекие, времена, когда кто только не приезжал попытать счастья в борьбе за губернаторский пост - от отставных генералов до сенаторов-мультимиллионеров. Теперь такого не прогнозируется, а вот о том, чего можно ожидать, расскажем на сайте ПЛН. В самое ближайшее время у нас выйдет первый материал в рамках нового информационно-аналитического проекта, посвященного губернаторским выборам 2023 года. Не пропустите!

В продолжение - несколько слов еще об одном проекте ПЛН - «100 самых влиятельных персон Псковской области». Это такая большая ежегодная работа, которую мы проводим, чтобы сделать региональную политику более открытой и понятной людям. В этом году реализуем проект уже в пятый раз. Сейчас подходит к завершению первый этап исследования - редакция принимает предложения по кандидатурам для включения в лонг-лист - длинный список. До завершения этого этапа осталась неделя, до 31 октября, так что призываю поспешить и принять участие в этом увлекательном процессе - формировании рейтинга ста самых влиятельных.

После того, как все поступившие предложения будут собраны и систематизированы, к работе подключатся эксперты, потом - рассылка анкет. Напомню, что в этот раз будет новшество - использование формата дистанционного электронного голосования, то есть члены Экспертного совета смогут выбирать, как голосовать - по традиции проставляя ручкой баллы в бумажные анкеты или в формате ДЭГ. Все подробности на сайте ПЛН. 


Напоследок о еще одном событии, свидетелями которого мы станем на этой неделе. В Пскове в четверг, 27 октября, пройдет очередная сессия областного Собрания депутатов. Региональный парламент нынешнего созыва отработал год. Уже можно говорить о некоторых особенностях этого состава Собрания. Одной из таких особых примет, на мой взгляд, является укрепление традиции проводить так называемые парламентские часы - обсуждать актуальные проблемы с приглашением ответственных ну или иногда безответственных чиновников. 

- А подать сюда Ляпкина-Тяпкина («Ревизор»)

В таком формате депутаты недавно дважды обсуждали проблемный ход социальной догазификации, до этого разбирались в реформе здравоохранения - а именно в модернизации первичного звена системы здравоохранения региона, еще говорили о реализации программы по проведению капремонта на территории Псковской области. В этот раз депутатский корпус будет обсуждать работу областного правительства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Проблемы сбора и переработки мусора не теряют актуальности, всех волнуют перспективы строительства псковского экотехнопарка. Вот, собственно, что происходит с подготовкой к реализации этого проекта, что там с земельным участком, который предполагается для размещения полигона, что в контексте «мусорной реформы» власти собираются делать дальше - этому и будет посвящен парламентский час. Посмотрим, как всё отразится на решении одной из актуальных проблем. Что до сессии, то парламентским часом дело, естественно, не ограничится - в повестке два десятка вопросов. Обо всем самом интересном и важном, как всегда, читайте на сайте ПЛН. 

На этом всё. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами. 

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области и областного Собрания депутатов, социальные сети.

Источник: Псковская Лента Новостей
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