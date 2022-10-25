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Политика

Александр Братчиков об исполнении наказов избирателей и поддержке мобилизованных

26.10.2022 13:34|ПсковКомментариев: 0

Исполнение наказов избирателей проконтролировал комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов в ходе заседания сегодня, 26 октября. Помимо прочего, в повестку был включен вопрос об освобождении мобилизованных от транспортного налога. Председатель парламентского бюджетного комитета, вице-спикер Александр Братчиков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей оценил взаимодействие с органами исполнительной власти при работе над исполнением наказов избирателей и подчеркнул, что региональный парламент продолжит оказывать помощь мобилизованным гражданам.

 

Александр Братчиков. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

– Александр Николаевич, как оцениваете взаимодействие с органами исполнительной власти в части реализации мероприятий по исполнению наказов избирателей? Положительная ли динамика, учитывая, что некоторые вопросы перетекают из года в год?

– В целом я отношусь к этому позитивно, потому что исполнительная власть нас слышит, большинство вопросов решается. Многие вопросы мы даже сняли с контроля, поскольку они уже решены и не требуют дополнительного наблюдения. Безусловно, есть вопросы, требующие значительного выделения средств. Необходимо в любом случае их озвучивать. Эти вопросы как Дамоклов меч висят над органами исполнительной власти: рано или поздно их придется решить. Мы постоянно об этом напоминаем. Данное взаимодействие дает свой позитивный эффект.

– Какие вопросы вызывают особую озабоченность?

– Социальные. В первую очередь те, что ближе каждому депутату. Депутат работает в округе, постоянно встречается с избирателями, слышит их наказы, просьбы. Поэтому это все, что касается жизни на местах: ФОКОТы, система образования – то, что даже во многом не требует больших финансовых вложений, но очень близко нашим избирателям. И они хотели бы, чтобы эти вопросы решались.

– Не скажется ли на выполнении наказов избирателей ограничения в бюджете, о которых говорила вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова?

– Безусловно, любое уменьшение федерального финансирования сказывается на исполнении тех наказов, которые у нас существуют. Выбирать в первую очередь будем более приоритетные. Все-таки надеюсь на лучшее.

– Сегодня похвалили комитет по строительству и ЖКХ за работу по привлечению в регион более 1 млрд рублей на реализацию инфраструктурных проектов в области. Сумма большая, на депутатском контроле реализация проектов? 

– Похвалили в первую очередь губернатора и в целом правительство региона. Мы можем только контролировать формат, в котором это будет исполнено. Проведена очень тяжелая и большая работа. В дальнейшем будем помогать правительству эти деньги использовать.

– Рассмотрели законопроект, предусматривающий освобождение мобилизованных от транспортного налога. Актуальна ли данная мера? Планирует ли Собрание депутатов и дальше поддерживать наших мобилизованных?

– Безусловно. Мы сейчас поддерживаем мобилизованных и будем это делать в дальнейшем. Это наши избиратели, все, что сможем, будем для них делать. Есть проблема возвращения уже уплаченного транспортного налога, поэтому сегодня мы специально пригласили представителей налоговой инспекции – служба выступит оператором данного решения. Общее понимание, как оно будет воплощаться в жизнь, уже есть.

Беседовал Михаил Синёв 

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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