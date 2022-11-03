Политика

Путин пока не принял решение об участии в президентских выборах 2024 года

Президент России Владимир Путин еще не принял решение по поводу участия в следующих выборах главы государства в 2024 году, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru

Так, чиновник отрицательно ответил на вопрос, принял ли президент соответствующее решение, сообщает РИА Новости.

Четвертый президентский срок Путина начался 7 мая 2018 года. Следующие выборы главы государства состоятся в 2024 году. Согласно поправкам, внесенным в Конституцию по итогам Общероссийского голосования в 2020 году, Путин может избираться на новый срок.