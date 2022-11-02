Политика

МИД России выпустил заявление о предотвращении ядерной войны

МИД Российской Федерации выпустил заявление о предотвращении ядерной войны. Текст опубликован на официальном сайте министерства.

В нём сказано, что использование ядерного оружия гипотетически допускается Россией только в ответ на агрессию, либо когда под угрозу поставлено само существование государства.

«При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана. Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно чётко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», – говорится в сообщении.

Также МИД подтвердил приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.

«Твёрдо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав», – отметили в министерстве.