МИД России выпустил заявление о предотвращении ядерной войны

МИД Российской Федерации выпустил заявление о предотвращении ядерной войны. Текст опубликован на официальном сайте министерства.
В нём сказано, что использование ядерного оружия гипотетически допускается Россией только в ответ на агрессию, либо когда под угрозу поставлено само существование государства.
Также МИД подтвердил приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.
«Твёрдо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав», – отметили в министерстве.