Политика

ЛДПР определилась с кандидатом на пост главы Пушкиногорского района

Региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатом на пост главы Пушкиногорского района - им стал Александр Коваленко. Об этом сообщил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков на своей странице «Вконтакте».

Фото: Антон Минаков

«Провели Собрание Пушкиногорского районного отделения ЛДПР, на котором единогласно выдвинули кандидатом на должность главы района нашего верного партийца - координатора местного отделения Александра Коваленко. Желаю ему удачи и победы на выборах», - отметил Антон Минаков.

Напомним, что досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря.