Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Еленой Даньшовой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №6 Елена Даньшова.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней о депутатской деятельности, основных решениях, принятых на недавней сессии регионального парламента, о проблемах 6-го округа и путях их решения.

Также речь пойдет о развитии территориального общественного самоуправления, помощи Донбассу и мерах поддержки мобилизованных.

Трансляция завершена.