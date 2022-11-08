Политика

Необходимость парламентского часа объяснила депутат Елена Даньшова

Необходимость парламентского часа объяснила депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №6 Елена Даньшова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Парламентский час необходим для того, чтобы избиратели видели, что между законодательной областной властью и исполнительной есть взаимодействие», – сказала Елена Даньшова.

По мнению депутата, парламентский час – это «не та ситуация, когда можно выпустить пар».

«Туда приглашаются компетентные люди, которые отвечают за тот или иной вопрос или за ту или иную сферу. На парламентский час выносятся самые острые вопросы. Не просто для того, чтобы их озвучить. Если по какому-то вопросу мы сразу не приходим к консенсусу и не находим взаимопонимание, то значит мы его откладываем и к нему возвращаемся», – объяснила она.

Елена Даньшова напомнила, что депутаты областного Собрания дважды рассматривали вопрос на тему догазификации. «Проблема острая для Псковской области. И дважды мы к этому вопросу возвращались», – добавила депутат.