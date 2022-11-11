Новые полномочия могут получить муниципалитеты региона вместе с дополнительными средствами

Новая строка расходов может появиться в местных бюджетах вместе с новыми полномочиями. Законопроект внёс в Собрание депутатов губернатор Михаил Ведерников. В случае принятия документа районы получат дополнительные средства на увековечение памяти бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба псковского областного Собрания депутатов
Речь идёт о формировании поимённых списков погибших, останки которых погребены в воинских захоронениях на территории муниципального образования, а также о захоронении либо перезахоронении останков.
Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов поддержал инициативу.
Заместитель председателя комитета по МСУ Олег Савельев, активно вовлечённый в поисковую работу, также высказал мнение о целесообразности нового полхода: «На территории Куньинского района работают два поисковых отряда, взаимодействуя с которыми, я вижу и знаю некоторые проблемы, одна из них – финансирование. Понятно, что средства на захоронение поднятых останков выделяются и районные администрации в этом участвуют. Но будет намного правильнее, если деньги на эти цели будут выделяться не из скудных местных бюджетов, а регионом».
Ежегодно на территории Псковской области поисковики поднимают до 700 погибших бойцов, но, как отметил Олег Савельев, многие воины, отдавшие жизнь за Родину, так до сих пор и не найдены. Для примера депутат привёл цифры по погибшим в годы войны жителям Куньинского района – из 7 тысяч человек до сих пор неизвестна судьба 2,5 тысяч.
Срок вступления в силу нормы о передаче полномочий предлагается установить с 1 января 2023 года – с начала нового финансового периода. По расчётам общий размер субвенции будет составлять 2 млн 324 тысячи рублей.
Изменения в закон «Об отдельных вопросах увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области» рассмотрит комитет по законодательству и местному самоуправлению, а также комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.