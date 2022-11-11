Политика

Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ

Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, сообщил пресс-секретарь заместителя председателя регионального правительства Александр Фомин.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — цитирует зампреда РИА Новости.

Геническ расположен на юге области, в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Считается курортным и портовым городом.

Административная столица Херсонской области — город Херсон — находится на правом берегу Днепра

Напомним, 9 ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение занять оборону на левом берегу Днепра для сохранения жизни военных и боеспособности. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск с правого берега реки. Два дня спустя Минобороны заявило, что на левый берег вывели более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц вооружений и техники. Операция прошла без потерь личного состава и артиллерии.

Кроме того, с середины октября власти организовали вывоз на левый берег Днепра мирных жителей, которым грозила опасности из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. К 9 ноября из района боевых действий эвакуировали 115 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.