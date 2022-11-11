Политика

В Госдуму поступила поправка о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой человека могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии.

Поправка расширяет список преступлений, которые должны наказываться прекращением приобретенного гражданства, пишет РИА Новости. Речь идет о статьях Уголовного кодекса:

- 284.1 - осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности;

- 207.3 - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий;

- 280.1 - публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации;

- 280.3 - публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях.

Основанием для лишения гражданства могут быть и такие преступления, как публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организация вооруженного мятежа, разбой, грабеж, взятки, вандализм, надругательство над государственным гербом и флагом и некоторые другие.

Первое чтение законопроект прошел в апреле. В первоначальном варианте предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю и подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.

Кроме того, законопроект предусматривает сокращение числа требований к более чем 20 категориям претендентов на российский паспорт. Он также расширяет полномочия главы государства по определению категории тех, кто имеет право на упрощенное приобретение гражданства.