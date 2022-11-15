Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о работе депутатов от ЛДПР и партийных инициативах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гостями студии станут представители ЛДПР - координатор регионального отделения партии, руководитель фракции либерал-демократов в Псковском областном Собрании Антон Минаков и координатор Псковского городского отделения ЛДПР, депутат Псковской городской Думы Сергей Литвиненко.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ними о работе депутатов от ЛДПР в региональном парламенте и Псковской гордуме и обсудит партийные инициативы и планы.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.