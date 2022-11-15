Политика

«Гайд-парк»: Псковские либерал-демократы о партийных инициативах и планах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 16 ноября. Гостями студии стали представители ЛДПР - координатор регионального отделения партии, руководитель фракции либерал-демократов в Псковском областном Собрании Антон Минаков и координатор Псковского городского отделения ЛДПР, депутат Псковской городской Думы Сергей Литвиненко.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ними о работе депутатов от ЛДПР в региональном парламенте и Псковской гордуме и обсудил партийные инициативы и планы.