Политика

Действующий президент Казахстана Токаев побеждает на выборах главы государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на досрочных выборах главы республики, он набирает 82,45% голосов, следует из данных экзитполов. Голосование прошло 20 ноября.

Остальные кандидаты набрали менее 4% голосов каждый при явке 68,7%, со ссылкой на данные исследователей госканала «Казахстан» сообщает РБК.

Токаев набрал более 80% голосов, за вариант «против всех» проголосовали 5,2% избирателей, остальные кандидаты набрали менее 4%. Это шестые выборы президента Казахстана

Противостоявшие Токаеву кандидаты — малоизвестные фигуры, действующему президенту исследователи предсказывали уверенную победу при 80% голосов и явке, превышающей 70%. Графа «против всех» появилась в бюллетене впервые с 2004 года.

Первой публичной фигурой, кто поздравил Токаева победой на выборах, стал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.