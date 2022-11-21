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Политика

Псковская городская Дума соберётся на сессию 25 ноября

21.11.2022 11:51|ПсковКомментариев: 0

Очередная пятая сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится 25 ноября в 10.00 в здании Городского культурного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова. 

В повестке сессии 21 вопрос, включая принятие бюджета города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении и создание рабочей группы по согласованию с администрацией города Пскова внесённых поправок в проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Помимо этого, депутаты рассмотрят вопросы об установлении границ территории нескольких территориальных общественных самоуправлений, присвоят наименование одному из городских парков, утвердят прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2023 год. 

Теги: #Гордума #ОМСУ #сессия
Источник: Псковская Лента Новостей
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