Федеральный проект «Единой России» для женщин запускают в Псковской области

Новый федеральный партийный проект – «Женское движение "Единой России"» – запускают в Псковской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
Региональным координатором федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» в Псковской области стала член экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры (индустриальные парки, технопарки, экотехнопарки и кластеры) комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, член общенациональной ассоциации ТОС, член Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, кандидат социологических наук Наталия Мельникова.
Региональный общественный совет проекта возглавила депутат Псковской городской Думы, руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва.
Он отметил, что главная цель нового партпроекта заключается в том, чтобы создать благоприятную среду для реализации потенциала женщин, занятых социальными преобразованиями.