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Политика

Федеральный проект «Единой России» для женщин запускают в Псковской области

22.11.2022 14:37|ПсковКомментариев: 0

Новый федеральный партийный проект – «Женское движение "Единой России"» – запускают в Псковской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Региональным координатором федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» в Псковской области стала член экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры (индустриальные парки, технопарки, экотехнопарки и кластеры) комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, член общенациональной ассоциации ТОС, член Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, кандидат социологических наук Наталия Мельникова.

Региональный общественный совет проекта возглавила депутат Псковской городской Думы, руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва.

«Уверен, что это проект будет полезен жительницам нашего региона, которые активно задействованы в политике, участвуют общественной и волонтёрской деятельности, заняты в бизнесе и других сферах жизни. Помощь им будет оказываться на единой дискуссионной площадке, для них будут действовать обучающие программы, – написал Александр Козловский.

Он отметил, что главная цель нового партпроекта заключается в том, чтобы создать благоприятную среду для реализации потенциала женщин, занятых социальными преобразованиями.

Теги: #Единая Россия #женщины
Источник: Псковская Лента Новостей
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