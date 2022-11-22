Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Самовар» русское застолье
рост тарифов
Господин Рейтингомер
поддержка мобилизованных членов профсоюза
новогодние корпоративы
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Электронная транспортная накладная
о работе ЛДПР и партийных инициативах
Бранч в «Покровском»
о переходе на четырёхдневку
борьба с наледью
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
МакSим в Пскове
наша Маша
Кофейни и пекарни в Пскове
 
 
 
ещё Политика 22.11.2022 15:510 «Гонки по вертикали»: визиты недели, партийные междусобойчики и ожидание оргвыводов 23.11.2022 17:190 Медиа-эксперт оценил эффективность квартирного обхода избирателей 22.11.2022 19:490 «Гонки по вертикали»: визиты недели, партийные междусобойчики и ожидание оргвыводов. ВИДЕО 22.11.2022 17:590 Круглый стол «ЕДГ – 2023: предыдущий опыт и тенденции». ФОТОРЕПОРТАЖ 22.11.2022 16:330 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ. ВИДЕО 22.11.2022 15:510 «Гонки по вертикали»: визиты недели, партийные междусобойчики и ожидание оргвыводов
 
 
 
Самое популярное 18.11.2022 10:074 Николая Валуева госпитализировали в Москве 16.11.2022 10:579 Причины внезапной смерти школьника выясняют в Псковской области 19.11.2022 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ 21.11.2022 17:141 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ 21.11.2022 19:542 Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Медиа-эксперт оценил эффективность квартирного обхода избирателей

23.11.2022 17:19|ПсковКомментариев: 0

Традиционный квартирный обход будущих избирателей всё ещё показывает свою эффективность. Такое мнение выразил директор интернет-дирекции телеканала «Санкт-Петербург» Алексей Дементьев в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он рассказал, что прибыл в Псков по приглашению избирательной комиссии Псковской области, где принимал участие в круглом столе, посвящённом технологиям и перспективам грядущих выборов в регионе.

Алексей Дементьев привёл пример своего бывшего сотрудника, которому удалось победить на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге с большим отрывом. По словам директора интернет-дирекции телеканала «Санкт-Петербург», ему это удалось благодаря традиционному квартирному обходу избирателей. Он и его партнёры по политической партии были единственными, кто осуществил такой обход и рассказал людям о себе, отметил гость студии.

«С точки зрения кандидата, работать надо везде. С точки зрения голосующих, надо обязательно принимать участие в выборах. Выборы – дарованное нам право. Если мы не выбираем, значит, мы дарим своё будущее кому-то, кто придёт и проголосует за нас», - подчеркнул Алексей Дементьев.
Теги: #Псковская область #Беседка #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?
В опросе приняло участие 123 человека
23.11.2022, 17:510 Уход импортных товаров помогает отечественному бизнесу – псковский эксперт 23.11.2022, 17:460 Дмитрий Шахов принял участие в работе Всероссийского совета уполномоченных по правам человека 23.11.2022, 17:430 Андрей Турчак: Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства 23.11.2022, 17:420 Тарифы на такси от «Яндекс» вырастут в Пскове
23.11.2022, 17:350 Игорь Дитрих: В области достаточно оборудованных рабочих мест для инвалидов 23.11.2022, 17:310 Пскович разбил стекло пассажирского автобуса из рогатки и лишился свободы 23.11.2022, 17:250 Выставка изображений памятных монет «Петра творенья» открылась в Пскове 23.11.2022, 17:220 Псковская область в 2022 году дополнительно получила из федерального бюджета почти 4 млрд рублей
23.11.2022, 17:190 Медиа-эксперт оценил эффективность квартирного обхода избирателей 23.11.2022, 17:130 Псковские магазины «Деревня Соловьи» установили скидки на две недели 23.11.2022, 17:040 Детям мобилизованных могут выделить бюджетные места в российских вузах 23.11.2022, 16:580 Опубликована декабрьская афиша Псковского театра драмы
23.11.2022, 16:551 Николай Рассадин объяснил рост популярности магазинов с низкими ценами в Пскове 23.11.2022, 16:490 Псковская школа-интернат отмечает 65-лет со дня открытия 23.11.2022, 16:440 Сбер может заняться анализом человеческого капитала России 23.11.2022, 16:400 Создающий условия для скорейшего вовлечения в сельхозоборот земель законопроект поддержали в Пскове
23.11.2022, 16:340 Движение автотранспорта на улице Гдовской в Пскове закроют 26 ноября 23.11.2022, 16:330 Направленную на поддержку фермеров федеральную инициативу поддержали в региональном парламенте 23.11.2022, 16:270 Купола подняли на строящийся храм памяти Николая II в Дно. ФОТО 23.11.2022, 16:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 ноября
23.11.2022, 16:120 Газопровод к посёлку Пушкинские Горы планируют достроить в 2023 году 23.11.2022, 16:030 Пскович украл телефон знакомой и попал в суд 23.11.2022, 16:010 Штрафы для граждан за борщевик на участке рассмотрели в областном Собрании 23.11.2022, 16:003 Госдума установила прожиточный минимум на 2023 год
23.11.2022, 15:500 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о подготовке проекта областного бюджета. ВИДЕО 23.11.2022, 15:430 Сбер: Сеть центров искусственного интеллекта создадут в российских регионах 23.11.2022, 15:361 На тему увеличения лечащихся за пределами региона пациентов высказался Игорь Дитрих 23.11.2022, 15:310 Исправительные работы назначили 38-летней псковичке за неуплату алиментов
23.11.2022, 15:290 Вопросы межтерриториальных расчетов в системе ОМС обсудили в псковском парламенте 23.11.2022, 15:220 Проблемы в сфере здравоохранения обсудили в Псковском областном Собрании 23.11.2022, 15:190 Горячая линия с главным судебным приставом Псковской области состоится 24 ноября 23.11.2022, 15:150 Эксперт назвал самые «эмоциональные» источники информации
23.11.2022, 15:130 Кукольный спектакль «Пётр I» покажут в Пскове 23.11.2022, 14:590 Стартовала международная онлайн-конференция Сбера по искусственному интеллекту 23.11.2022, 14:500 Автомобильный завод «Москвич» возобновил работу 23.11.2022, 14:420 Покупательная способность населения падает с 2014 года – Николай Рассадин
23.11.2022, 14:380 Придумать логотип для экологического проекта предлагают псковичам 23.11.2022, 14:340 «Культурные выходные» организуют в Дедовичском районе 23.11.2022, 14:320 Директор интернет-дирекции телеканала «Санкт-Петербург» стал гостем программы «Беседка». ВИДЕО 23.11.2022, 14:190 14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
23.11.2022, 14:170 Основные параметры бюджета-2023 рассмотрел социальный комитет областного Собрания 23.11.2022, 14:114 Почём похороны для народа 23.11.2022, 13:520 Николай Рассадин назвал импортозамещение «лукавым термином» 23.11.2022, 13:490 Деньги от акциза на сладкие напитки планируют направить на лечение сахарного диабета
23.11.2022, 13:410 Игорь Дитрих прокомментировал неудачную операцию по удалению аппендикса в Опочке 23.11.2022, 13:360 Лучших гражданских госслужащих наградили в Псковской области 23.11.2022, 13:310 Единороссы рассказали о своих поправках в бюджет РФ на 2023-2025 годы 23.11.2022, 13:220 «Беседка»: Николай Рассадин о самочувствии ритейлеров в новой экономической реальности. ВИДЕО
23.11.2022, 13:131 Гуманитарный груз для мобилизованных и военных отправили из Пскова в ЛНР 23.11.2022, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом 23.11.2022, 12:571 Николай Рассадин объяснил наличие пустых отделов в торговых комплексах Пскова 23.11.2022, 12:520 Тестовую версию мини-приложения «Госуслуги Авто» запустили «ВКонтакте»
23.11.2022, 12:400 Финал областной спартакиады по мини-футболу «Твой выбор» пройдёт в Пскове 23.11.2022, 12:331 Производство электромобилей на заводе «Москвич» запустят до конца года 23.11.2022, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с директором интернет-дирекции телеканала «Санкт-Петербург» 23.11.2022, 12:270 Великолучане стали финалистами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»
23.11.2022, 12:210 Сын министра цифрового развития Чувашии пообещал расстрелять одноклассников 23.11.2022, 12:130 Александр Братчиков: По предварительным данным, будет значительное увеличение дотаций в бюджет Псковской области 23.11.2022, 12:080 Водитель автомобиля Opel пострадал после наезда на опору ЛЭП в Псковском районе 23.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Николаем Рассадиным
23.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 ноября 23.11.2022, 12:000 Облачная погода без осадков ожидается в Псковской области 24 ноября 23.11.2022, 11:520 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о подготовке проекта областного бюджета 23.11.2022, 11:516 Взносы на капремонт вновь вырастут в Псковской области
23.11.2022, 11:490 Использование беспилотников ограничат в Новгородской области 23.11.2022, 11:441 Участвующих в спецоперации контрактников в Псковской области предлагают освободить от уплаты транспортного налога 23.11.2022, 11:412 Мужчина из Германии на Mercedes попал в ДТП в Пушкиногорском районе 23.11.2022, 11:362 Жители новоржевской деревни уже четыре дня заблокированы снегом
23.11.2022, 11:350 Более 2 млн рублей предусмотрят в областном бюджете для увековечения памяти погибших при защите Отечества 23.11.2022, 11:301 В Ленобласти разыскивают мужчину, выстрелившего в голову сотруднику полиции 23.11.2022, 11:151 Директор интернет-дирекции телеканала «Санкт-Петербург» станет гостем программы «Беседка» 23.11.2022, 11:121 Священник и психолог обсудят с псковичами конфликты в семьях
23.11.2022, 11:050 Семья мобилизованного получила материальную помощь из резервного фонда правительства Псковской области 23.11.2022, 10:560 Четырёхлетняя девочка насмерть замёрзла во дворе дома в России 23.11.2022, 10:461 Межведомственный семинар по вопросам огневой подготовки прошёл в Пскове 23.11.2022, 10:430 Профильный комитет рекомендовал областному Собранию принять бюджет региона на 2023 год в первом чтении
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru