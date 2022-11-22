Политика

Медиа-эксперт оценил эффективность квартирного обхода избирателей

Традиционный квартирный обход будущих избирателей всё ещё показывает свою эффективность. Такое мнение выразил директор интернет-дирекции телеканала «Санкт-Петербург» Алексей Дементьев в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он рассказал, что прибыл в Псков по приглашению избирательной комиссии Псковской области, где принимал участие в круглом столе, посвящённом технологиям и перспективам грядущих выборов в регионе.

Алексей Дементьев привёл пример своего бывшего сотрудника, которому удалось победить на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге с большим отрывом. По словам директора интернет-дирекции телеканала «Санкт-Петербург», ему это удалось благодаря традиционному квартирному обходу избирателей. Он и его партнёры по политической партии были единственными, кто осуществил такой обход и рассказал людям о себе, отметил гость студии.