Политика

Досрочно прекращены полномочия члена ТИК Пскова Алексея Несмашного

На 32-ом заседании Избирательной комиссии Псковской области досрочно прекращены полномочия члена территориальной избирательной комиссии города Пскова Алексея Несмашного. Об этом сообщается в Telegram-канале облизбиркома.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Алексей Несмашный родился в 1992 году в Саратове. Имеет несколько квалификаций в вузах: политолог (Саратовская государственная юридическая академия), «преподаватель-исследователь» (РАНХиГС при президенте РФ) и «государственное строительство и подготовка управленческих кадров» (МГУ имени М.В. Ломоносова).

Также он является и.о. заместителя главы администрации города Пскова с 2021 года.